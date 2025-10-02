Haberler

Yomra'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarparak Kaçtı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, dur ihtarına uymayan sürücü bir polis memuruna çarptı ve olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücü yapılan operasyonla yakalandı, polis memurunun durumu iyi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp polise çarparak kaçan sürücü gözaltına alındı.

İlçe girişinde trafik uygulaması yapan Yomra Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, M.A'nın kullandığı aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, görevli bir polis memuruna çarparak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücü ise ekiplerin takibi sonucu Gürsel Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
