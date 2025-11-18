YÖM Okulu Öğrencileri İspanya'da Türkiye'yi Temsil Etti

GEÇTİĞİMİZ yıl Antalya'da düzenlenen School Art Project yarışmasında dereceye giren YÖM Okulu öğrencileri, yarışmanın final etkinliği kapsamında İspanya'nın Zaragoza kentinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Bu kapsamda öğrenciler, Zaragoza'da gerçekleştirilen etkinlikte başarı sertifikalarını aldı.

YÖM Okulları öğrencileri, çalışmalarıyla uluslararası jüri ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. İki günlük programda öğrenciler, Zaragoza'nın tarihi dokusunu ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Şehir turu, kültür gezileri ve sanat odaklı atölye çalışmalarıyla zenginleşen etkinlik, çocukların hem sanatsal hem de kültürel gelişimlerine katkı sağladı.

YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş, öğrencilerinin sanatın birleştirici gücünü uluslararası platformlarda deneyimlemelerini önemsediklerini belirterek, projede emeği geçen öğrencilere, görsel sanatlar öğretmenlerine ve tüm destekçilere teşekkür etti.