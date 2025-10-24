Haberler

"Yolyemezler" suç örgütüne operasyon! 51 kişi hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Yolyemezler" suç örgütüne yönelik yasadışı bahis soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Yolyemezler Çetesi' suç örgütüne yönelik yasa dışı bahis operasyonu başlattı.
  • Operasyon kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Yasa dışı bahis işlem hacmi 2024-2025 yıllarında 1.
  • 5 milyar TL'ye yaklaştı.
  • Suç örgütü 2023 yılında düzenlenen bir operasyonla çökertilmişti.
  • Örgüt lideri M.
  • S.
  • A.
  • , bir villanın gizli bölmesinde yakalanmıştı.
  • Önceki operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Yolyemezler Çetesi' olarak bilinen ve M.S.A'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı. 2024-2025 yıllarındaki işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye yaklaşan yasa dışı bahis oynatma eylemine dair, dördü başka suçlardan cezaevinde tutuklu olan, toplam 51 şüpheliye yönelik olarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca arama, elkoyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

YOLYEMEZLER SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLMİŞTİ

"Yolyemezler" suç örgütü 2023 yılındaki bir operasyonla çökertilmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de "silahla adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karıştıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda örgüt lideri M.S.A. bir villanın mutfak kısmında tezgah altındaki gizli bölmede yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklanmıştı.

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOkan ilk:

ülke resmen Teksas’a döndü yolyemezler daltonlar çirkinler kespırlar…

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Akapeliler suç örgütüne operasyon yapmadan hiçbirşey düzelmez

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSertan Bensen:

boş konuşma.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHakan Kaplan:

sözde mafya ama mutfakta çöp kutusuna saklanıyor salak ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
