Haberler

Manisa'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi babasıyla aynı kaderi paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Namber, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı. Talihsiz olayın, Kadir Namber'in babasının da benzer bir kaza sonucunda hayatını kaybettiği bir tarihten hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, O.K. (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde Erenköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Namber'e (27) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri Namber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Namber'in cesedi, otopsi işlemleri için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma sürücüyü gözaltına aldı.

Namber'in babası Fahri Namber'in (66) de geçen 13 Aralık'ta Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan 'zafer' yemeği! Musk da katıldı

Trump'tan "zafer" kutlaması! Musk da katıldı
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek

Milli hızlı tren bu yıl raylarda! Hızı saatte 225 kilometre olacak
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Trump'tan 'zafer' yemeği! Musk da katıldı

Trump'tan "zafer" kutlaması! Musk da katıldı
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu