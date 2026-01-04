Manisa'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi babasıyla aynı kaderi paylaştı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Namber, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı. Talihsiz olayın, Kadir Namber'in babasının da benzer bir kaza sonucunda hayatını kaybettiği bir tarihten hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekiyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, O.K. (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde Erenköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Namber'e (27) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri Namber'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Namber'in cesedi, otopsi işlemleri için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma sürücüyü gözaltına aldı.
Namber'in babası Fahri Namber'in (66) de geçen 13 Aralık'ta Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.