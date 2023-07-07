Uşak'ta kaldırımdan karşıya geçmek isteyen dede ve torunu, geri manevra yapan bir aracın çarpmasıyla araç altında kaldı. Şans eseri hafif yaralanan dede ve torunu hastaneye kaldırılırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçmek isteyen dede torun geri manevra yapan araç altında kaldı... O anlar kamerada

UŞAK - Uşak'ta kaldırımdan karşıya geçmek isteyen dede ve torunu, geri manevra yapan bir aracın çarpmasıyla araç altında kaldı. Şans eseri hafif yaralanan dede ve torunu hastaneye kaldırılırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre;Uşak'ta İslice Mahallesi İslice Sokak üzerinde kaldırımdan karşıdan karşıya geçmek isteyen dede ve torunu, o sırada geri manevra yapmaya çalışan bir aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç altından kendi imkanlarıyla çıkan dede ve torunu şans eseri hafif yaralanarak hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi. Öte yandan dede ve torununun kaldırımdan yürürken ters yoldan geri manevra yaparak araç altında kaldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.