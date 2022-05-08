Trabzonlu şahıs yolda yavru ayı görünce ne yapacağını şaşırdı! Tepkileri izleyenleri gülümsetti - Haberler

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Trabzonlu şahıs yolda yavru ayı görünce ne yapacağını şaşırdı! Tepkileri izleyenleri gülümsetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm bölgesinde yavru ayı gören vatandaşların kayda aldıkları o görüntüler izleyenleri gülümsetti. Vatandaşın ayıya "Ne var ne yok" sorusunu sorması ise dikkat çekti.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl bölgesindeki Arpaözü mevkiinde yola inen yavru ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra o anları kayda aldı. Sosyal medyaya yüklenen o anlar binlerce kişi tarafından paylaşılırken, insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden ayının sakinliği dikkat çekti.

"NE VAR NE YOK"

Cep telefonu ile yavru ayıyı görüntüleyen bir vatandaşın yavru ayıya "Ne var ne yok" sorusunu yöneltmesi izleyenleri gülümsetirken, yavru ayıyı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, "Aha ayı. Bu sarhoş. Bu ayıdır. Geliyor. Valla geliyor. Kaç oğlum" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çaykara, Uzungöl, Trabzon, Turizm, Güncel, Haberler

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