"Yolu uzattın" dedi, direksiyon başındaki taksiciyi darbetti

'Yolu uzattın' dedi, direksiyon başındaki taksiciyi darbetti
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, bindiği taksinin şoförünü yolu uzattığı iddiasıyla direksiyon başındayken darbetti. Otomobili emniyete çeken taksi şoförü şahıstan şikayetçi olurken, darp anları araç içi kamerasına yansıdı.

İzmir'de 25 yıldır taksicilik yapan 60 yaşındaki Şenol Ü., 31 Mayıs'ta biri kadın iki müşteriyi Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka Mahallesi'nde aracına aldı.

DİREKSİYON BAŞINDA DARBEDİLDİ

Bir süre sonra aracın ön koltuğunda oturan erkek yolcu, yolu uzattığı iddiasıyla taksiciyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, Şenol Ü'yü darbetti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şenol Ü, aracını İl Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binası önünde durdurup şüpheliden şikayetçi oldu.

"İNDİ BİNDİ 120 LİRA ZATEN"

Sürücü Şenol Ü, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yolu uzattın diyor ama öyle bir şey yok. Bindiği noktayla tartışma noktası arası 140 lira tutuyor. İndi bindi 120 lira zaten. Dolaştırma diye bir şey olmadı." dedi.

OLAY ARAÇ KAMERASINDA

Taksideki tartışma ve darp anları araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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