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İnegöl'de Otobüs Çarpan Kadın Ağır Yaralandı

İnegöl'de Otobüs Çarpan Kadın Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına yolcu otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının kimlik bilgileri araştırılıyor. Otobüs şoförü Hasan Ç. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Ç. (58) yönetimindeki 06 DK 3731 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, iddiaya göre yola aniden çıkan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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