Özel halk otobüsünün çarptığı Maryam, 234 gün sonra hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Maryam Khalilova, özel halk otobüsünün çarpması sonucunda ağır yaralandı. 234 gün boyunca hastanede tedavi gören Khalilova, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Haziran 2025'te saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu, Kalburt mevkisinde meydana geldi. Kenan K. (48) yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüsü, yakındaki yaya üst geçidini kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam Khalilova'ya çarptı. Kazada Maryam Khalilova yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Otobüs şoförü Kenan K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Maryam Khalilova, dün kazadan 234 gün sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
