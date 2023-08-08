Üye Girişi
Haberler

Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı

Güncel Haberler

İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs, otobüste seyahat eden kadın ve çocukların gözleri önünde pet şişeye idrarını yaptı. Yolcuların tepki gösterdiği şahıs ve arkadaşı şoför tarafından otobüsten atıldı. Otobüsteki yolculardan biri o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

İstanbul'da bir yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Yabancı uyruklu bir şahıs seyir halindeki otobüste kadın ve çocukların gözleri önünde pet şişeye idrarını yaptı.

Olayı fark eden yolcuların çok sert tepki gösterdiği şahıs, arkadaşının yanına oturarak gözlerden uzaklaşmaya çalışsa da durum muavine bildirildi.

Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı

Pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahsı işaret eden vatandaşların tepkisi üzerine olay yerine gelen şoför, kolundan tuttuğu şahıs ve arkadaşını araçtan attı.

Otobüsteki yolculardan biri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yaşananlara tepki gösteren kullanıcılar, eleştirilerini yaptıkları yorumlarla gösterdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Karakutu:

Adam haksız ama otobüslerde tuvaleti zorunlu yapmaları gerekiyor!

Cevap Yaz40Yayından Kaldır
berk Vural:

Senin gibi yiğit sofurler olsun ülkede bitane mülteci kalmazdi

Cevap Yaz116Yayından Kaldır
Berkay Uysal:

Süleyman soylu yu bu görüntüler karşısında ne hissediyor merak konusu. Çok şükür 500 bin cocuklari oldu diyordu kendileri...

Cevap Yaz630Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title