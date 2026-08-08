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Otobüs Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 15 Yaralı

Otobüs Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 15 Yaralı
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AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsü aynı yöne giden kamyonete çarptı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsü aynı yöne giden kamyonete çarptı. Kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Akören beldesi mevkisinde meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki Kütahyalılar firmasına ait 43 KP 338 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden H.S. yönetimindeki 06 BFV 460 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kamyonet sürücüsü H.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçtaki 1 kişi ile otobüsteki 14 yolcu da yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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