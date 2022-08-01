YOL VERME TARTIŞMASINDA ARACI PARÇALANDI, 'TEHDİT EDİLİYORUM' DEDİ

HATAY'da yol verme tartışmasının husumete dönüştüğü olayda, Emin Süner'in 8 milyonluk park halindeki otomobiline 2 kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Süner, Husumetli olduğum kişilerce, tehdit ediliyorum, şikayetimi geri çekmemi istiyorlar. Bu husumetten dolayı hınçlarını araçtan almak istediler dedi.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesinde, 29 Temmuz günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Eren Süner'in (25), 31 ES 666 plakalı otomobiliyle 28 Temmuz günü Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde seyir halindeyken, yol verme tartışması yaşadığı karşı taraflarca, otomobilin arka camı kırıldı. Aracının camının kırıldığını iddia eden Eren Süner'in babası Emin Süner(49), otomobilini tamir için servise götürdü. Servisin önünde park halinde duran aracın yanına gelen 2 şüpheli, otomobile defalarca taşla vurarak zarar verdi. Süner, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yol verme tartışmasının 22 Temmuz günü yaşandığını ve husumete dönüştüğünü ileri süren Emin Süner, '28 Temmuz günü oğlum kırmızı ışıkta dururken, 15-20 kişilik bir grup ona saldırdı ve arka camı patlattı. Ertesi günün sabahı aracımı servise getirdim. Burada servis önünde aracımı gören iki kişi aracıma saldırdı. Husumetli olduğum kişilerce, tehdit ediliyorum, şikayetimi geri çekmemi istiyorlar. Bu husumetten dolayı hınçlarını araçtan almak istediler. Arabanın fiyatı 8 milyona yakın ve yaklaşık 2,5-3 milyona yakın aracın bir zararı var dedi.

Şüphelilerin, park halindeki otomobile taşla zarar vermesi iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.