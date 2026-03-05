Haberler

Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumruklayan saldırgana 240 bin lira ceza

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kamyonete saldıran otomobil sürücüsü Emirhan S., ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla ceza aldı. Toplamda 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, kendisine el-kol hareketi yapıldığını ileri sürdüğü kamyonete saldırıp, camını yumruklayan otomobil sürücüsü Emirhan S.'ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 28 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Emirhan S., iddiaya göre, ara sokakta bekleme yapan kamyonetin arkasında durdu. İki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Emirhan S., kamyonet sürücüsünün kendisine el-kol hareketi yaptığını ileri sürüp, öfkeyle aracından indi. Kamyonetin camını yumruklayıp, kapısını açmaya çalışan Emirhan S., aracın aynasını kırmaya çalıştı.

Saldırı anlarının başka bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdığı olayın dün sanal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri, Emirhan S.'yi bugün gözaltına aldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Karakola götürülen Emirhan S.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
