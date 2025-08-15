Yol verme tartışması kazaya yol açtı

ATAŞEHİR D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kazayla sonuçlandı.Kazaya neden otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, direksiyon hakimiyetini kaybeden diğer sürücünün aracı ise sol şeritte yan döndü. Yaşananları kaydeden sol şeritte yan dönen otomobile çarptı. Kaza anları araç kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Bostancı D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikametinde meydana geldi.İki otomobil sürücüsü seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

YAN DÖNDÜ BARİYERLERE VURDU

Sürücülerden biri en sağ şeride geçti. Ardından da orta şeritte ilerleyen araca yakınlaştı. Orta şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta şeritten bir anda sol şeride geçen otomobil, yan döndü ardından da hızla bariyerlere vurdu. Aynı yönde seyir halinde olan ve yaşananları kaydeden başka bir araç sol şeritte yan dönen otomobile çarptı. Kazaya neden olan sürücü hızla olay yerinden kaçarken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.