Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti
Ankara'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücü A.D., yanında taşıdığı boruyla diğer sürücü A.A.'yı başından yaralayıp olay yerinden kaçtı. A.A. ve yanındaki B.M.A. ise trafiğin sıkıştığı noktada çekiç ve bijon anahtarıyla A.D.'nin aracına saldırdı.

  • Ankara'da yol verme tartışması nedeniyle sürücü A.D., boruyla sürücü A.A.'nın başından yaraladı.
  • A.A. ve B.M.A., trafiğin sıkıştığı noktada çekiç ve bijon anahtarı ile A.D.'nin aracının camlarını kırdı.
  • Kavgaya karışanlar gözaltına alındı ve A.D. ile A.A.'nın ehliyetlerine el konuldu.

Ankara'da 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada sürücü A.D., boruyla diğer sürücü A.A.'nın başından yaralayıp, kaçtı.

Kaçan saldırganı kovalayanA.A. ve yanındaki B.M.A., trafiğin sıkıştığı noktada çekiç ve bijon anahtarı ile bu kez A.D.'nin aracının camlarını kırdı.

BORU İLE ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Turgut Özal 1 Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden 2 araç sürücüsü arasında çıkan 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü. Sürücülerden A.D., kavga esnasında aracından çıkardığı boru ile diğer sürücünün başına vurdu. A.A. hafif yaralanırken, A.D. otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

TRAFİK SIKIŞINCA YAKALANDI

Trafiğin sıkıştığı noktada A.A. ve beraberindeki B.M.A, araçlarından inip çekiç ve bijon anahtarı ile A.D.'nin aracına saldırdı. 2 kişinin otomobilin camlarını kırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar, gözaltına alındı. A.D. ve A.A.'nın ehliyetine el konulurken, 3 kişi işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

Hani lan kimsenin kafası Kırılmadı

Haber Yorumlarıb5vp742kdm:

eee nerde kan

