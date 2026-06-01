'Yol verme' kavgasında seken kurşunun isabet ettiği esnaf yaralandı

NEVŞEHİR'de 2 sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada tabancadan seken kurşun, kaldırımdaki esnafa isabet etti. Esnaf hastaneye kaldırılırken, 2 sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isteyen U.T. ile sürücü E.K. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada kaldırımda bulunan esnaf Harun İ., U.T.'nin ateşlediği tabancadan seken merminin isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Harun İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken U.T. ile E.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı