YOL TRAFİĞE AÇILDI
Çorum'un Arifegazili köyü mevkisinde, refüje devrilen akaryakıt tankerinin çift yönlü trafiğe kapattığı karayolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı. Yola dökülen tonlarca yakıt nedeniyle çift taraflı kapanan yol, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla devrilen tankerin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Çorum'un Arifegazili köyü mevkisinde, refüje devrilen akaryakıt tankerinin çift yönlü trafiğe kapattığı karayolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı. Yola dökülen tonlarca yakıt nedeniyle çift taraflı kapanan yol, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla devrilen tankerin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.