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Yol Ortasında Yetişen Karpuz Merak Uyandırdı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, beklenmedik bir şekilde yol ortasında bulunan karpuz, çevre sakinlerinin ilgisini çekti. Karpuzun etrafı, koruma amacıyla kaldırım taşlarıyla çevrildi.

Öyle bir yerde yetişti ki, görenleri hayrete düşürdü

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yol ortasında yetişen karpuz görenlerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayalıyokuş Mahallesinde ara sokakta yol üzerinde yetişen karpuz hayrete düşürdü. Karpuz yetişmesine elverişli olmayan bu bölgede kendiliğinden çıkan karpuz, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Durumu fark eden ilçe sakini Doğan Uğur ve arkadaşları, karpuzun etrafını kaldırım taşlarıyla çevirerek koruma altına aldı. İlk başta ne olduğu anlaşılmayan bitki, sulandıkça karpuza dönüştü.

"Kaldırım taşlarıyla etrafını çevirip koruma altına aldık"

Karpuzun etrafını kaldırım taşlarıyla çevirip koruma altına aldıklarını söyleyen ilçe sakinlerinden Doğan Uğur, " Burada yeşillik olduğunu gördük. Sonradan filizlenmeye başlayınca karpuz olduğunu anladık. Kaldırım taşlarıyla etrafını çevirip koruma altına aldık. Şuan büyümesini bekliyoruz. Arkadaşlarla burada otururken baktık ki filizlenme var burada suladık bir müddet, sonra karpuz olduğunu fark ettik. Görenler şaşırıyor tabi ki. Yol ortasında karpuzu görünce fotoğraf çekiliyorlar" dedi.

Yol Ortasında Yetişen Karpuz Merak Uyandırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK - Güncel

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