Yol ortasında alev alan motosiklet patlayarak kül oldu

Tekirdağ Kapaklı'da yol ortasında alev alan motosiklet kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Kapaklı Atatürk Mahallesi Hafızlar Sokak'ta seyir halindeki bir kuryenin motosikleti henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yükselen dumanı ve motosikletin yanmasıyla birlikte ortaya çıkan patlama seslerini duyan çevre sakinleri, olay yerine gelerek araçlarını bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı. Trafik akışı durdu Yolun ortasında patlayarak yanan motosiklet nedeniyle trafik akışı bir süre aksarken motosikletten çıkan dumanlar olayın yaşandığı alanı kapladı. Motosiklet kullanılmaz hale geldi İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.