Yol çalışmasında doğalgaz borusu zarar gördü, gaz kaçağı paniğe neden oldu

Yol çalışmasında doğalgaz borusu zarar gördü, gaz kaçağı paniğe neden oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışması esnasında doğalgaz borusunda kaçak oluştu. Gaz kaçağı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, ilçe merkezinde Erdemoğlu Bulvarında yaşandı. Alınan bilgiye göre bulvar üzerinde devam eden yol çalışması esnasında doğalgaz borusunda gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak sebebiyle kısa süreli panik yaşandı. İşçilerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile itfaiye ekibi sevk edildi. Doğalgaz firması yetkililerinin müdahalesiyle borudaki gaz kapatıldı. Polis herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede tedbir aldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.