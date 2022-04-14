İzleyenleri duygulandırdı! Sürücü, yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Ümraniye'de kağıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti.

O ANLAR KAMERADA

Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kağıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel