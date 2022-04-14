İzleyenleri duygulandırdı! Sürücü, yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti - Haberler

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İzleyenleri duygulandırdı! Sürücü, yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ümraniye'de atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. Sürücünün çocuğu otomobilinin bagajına oturtarak yardım ettiği anlar trafikteki başka sürücü tarafından görüntülendi.

Ümraniye'de kağıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti.

O ANLAR KAMERADA

Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kağıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye, Güncel, Haberler

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