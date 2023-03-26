YÖKDİL sınavında alışılmış manzaralar yaşanmaya devam etti Bazı adaylar son dakikada gelirken, bazı adaylar yanlış salona geldi Antalya'da YÖKDİL'de alışılmış manzaralar yaşanmaya devam etti.

Yökdil sınavında alışılmış manzaralar yaşanmaya devam etti

Bazı adaylar son dakikada gelirken, bazı adaylar yanlış salona geldi

ANTALYA - Antalya'da YÖKDİL'de alışılmış manzaralar yaşanmaya devam etti. Bazı adaylar sınava son dakikalarda yetişirken, bazı adaylar da sınav yerini karıştırarak salona geldi. Küpesini çıkarmayı unutan adaylar ise kapı önlerinde bekleyen yakınlarına koştu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'ndeki İletişim fakültesinde 10.15 itibariyle başladı. Sınava girecek olan adaylar üniversite içerisinde yoğunluk oluşturdu. Üniversite içerisinde görev alan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yoğunluk yaşanmaması için çaba gösterdi. Sınav öncesinde son provalarını yapan adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınav için kuyruğa girmeye başladı. Saatler 10.00'a yaklaştığında ise sınav binaları önünde adeta koşu yarışlarına benzer görüntüler yaşandı. Bazı adaylar geç kalmamak için koşarak soluk soluğa sınav giriş kapılarına geldi. Sınav yerine yanlış gelen adaylar, yetkililerin uyarısıyla giriş yerlerine yönlendirildi. Küpesini çıkarmayı unutan adaylar ise kapı önlerinde bekleyen yakınlarına koştu. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri ve yakınları dışarıda heyecanla bekleyişlerini sürdürdüler

180 dakika sürecek sınavda adaylar, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanındaki testler üzerinden değerlendirilecek.