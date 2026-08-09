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2026-YÖKDİL/2 Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

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ÖSYM, bugün yapılan 2026-YÖKDİL/2 sınavının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10'unu erişime açtı. Adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin AİS adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorulara erişebilecek. Görüntüleme süreci 19 Ağustos'ta sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2026-YÖKDİL/2'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 19 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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