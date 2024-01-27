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YÖK, Savunma Sanayii Akademisi Derslerini Kredilendiriyor

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Savunma Sanayii Akademisi derslerinin kredilendirileceğini açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında hazırlanan dersler, mühendislik bölümlerinde seçimlik ders olarak yer alacak.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Savunma Sanayii Akademisi derslerinin kredilendirileceğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan protokol kapsamında Savunma Sanayii Akademisi tarafından hazırlanan ve içeriği YÖK eğitim komisyonunca uygun görülen 'savunma sanayi 101' ile 'savunma sanayi 401' derslerinin yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca onaylanması halinde mühendislik bölümlerinin olduğu fakültelerde savunma sanayisi ile ilgili olabilecek mühendislik bölümlerinde seçimlik ders olarak yer alacağı belirtildi. Bu dersleri doğrudan SSB Akademisi'nden alan öğrencilerin derslerinin nasıl kredilendirileceği konusunda üniversitelerin karar vereceği belirtildi.

SAVUNMA SANAYİ 101

Savunma sanayi 101 dersi ile savunma sektörüne giriş için gereken temel ve teknik yetkinliklerin kazandırılması, sektörün kapasitesini artırmak ve dolayısıyla ulusal güvenliği daha ileri seviyelere çıkarmak amacıyla öğrencilerin ekosisteme katılması için farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

SAVUNMA SANAYİ 401

Savunma sanayi 401 dersinde de savunma teknolojileri ve sistemlerinin tarihçesi ve gelişimi ile savaş tarihindeki gelişmeler, bunların bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerle ilişkisi, dünyada önde gelen savunma sanayi firmalarının çalışmaları, bugün ve gelecekte savunma ile silah teknolojilerindeki gelişmelerin anlatılacağı kaydedildi. Başta Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticileri olmak üzere savunma sektöründe önde gelen firmaların- kurumların yöneticilerinin de derslerde öğrencilere hitap edeceği vurgulandı.

Pilot uygulama olarak bahar döneminde iki dersle başlanacak uygulamaya ilerideki dönemlerde yeni derslerle devam edileceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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