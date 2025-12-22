YÖK Başkanı Özvar'dan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversitenin Beyoğlu'ndaki Fındıklı Yerleşkesini ziyaret eden Özvar, 12 Aralık'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu ile rektörlük binasında bir araya geldi.

Özvar, Açıkgözoğlu'nun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin yaşamını yitiren rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin yerine göreve geldiğini, bu nedenle kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

Üniversiteye önemli katkıları olan Elçi'yi rahmetle anan Özvar, Türkiye'nin güzide üniversiteleri arasında yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin, sanatın bütün dallarında Türkiye ve yurt dışından gelen öğrencilere hizmet verdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Özvar "Yükseköğretim Kurulu olarak bizler, Türkiye'deki bütün üniversitelerimizin kalite standartları başta olmak üzere, yükseköğretim alanında ülkemize ve bütün dünyaya hizmet vermelerini bekliyoruz. Zaten veriyorlar da. Biz kurul olarak üniversitelerimizi ziyaret etmek suretiyle, üniversitelerimizin halihazırda yapmış oldukları ve yapmakta oldukları faaliyetleri yakından görme fırsatı yakalamış oluyoruz." diye konuştu.

Üniversitelere yapılan ziyaretler sırasında öğrencilerle buluştuklarını, onların dertlerini ve sorunlarını da dinlediklerini belirten Özvar, "Zira öğrencilerimiz, bizim müstakbel meslektaşlarımız aynı zamanda. Bu bakımdan onlarla birlikte olmak bize de fevkalade bir esin kaynağı oluyor. Bu açıdan üniversite ziyaretlerimiz sadece resmi bir ziyaretten ibaret değildir. Üniversite ziyaretlerimiz, üniversitelerimizin faaliyetlerini yerinde görmek bakımından bizlere fırsat sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Nur Erkalır ve üniversitenin Genel Sekreteri Daniyal Çakıral da yer aldı.

Açıklamanın ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.