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YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde ders sayısının yeniden değerlendirilmesini istedi

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YÖK Başkanı Erol Özvar, lisans programlarında ders sayısı ve kredi yükünün yeniden değerlendirilmesini istedi. Çağrı akademisyen ve öğrencilerden destek gördü; öğrenciler yoğun program nedeniyle araştırma ve sosyal faaliyetlere zaman ayıramıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde ders sayıları ve müfredatların yeniden değerlendirilmesi yönündeki çağrısı, eğitimde niteliğin artırılması, tekrar eden içeriklerin azaltılması ve uygulamalı eğitime daha fazla zaman ayrılması gerektiği yönündeki görüşleri gündeme taşıdı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özvar'ın üniversitelerde ders sayılarının ve müfredatların yeniden değerlendirilmesi yönündeki çağrısı, akademisyenler ve öğrenciler arasında karşılık buldu.

Prof. Dr. Özvar, lisans programlarındaki ders sayısı ve kredi yükünün yeniden değerlendirilmesi, farklı derslerde tekrar eden içeriklerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanının (AYA) standartlarına uymak zorunda olduğunu aktaran Prof. Dr. Özvar, "Buradaki ortalama bir lisans öğrencisinin aldığı ders sayısının iki katını veriyorsak bunu tekrar düşünmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcü Koç, müfredatların sadeleştirilmesinin yükseköğretimde niteliği artırmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ders sayısının tek başına öğrenmenin niteliğini göstermediğini ifade eden Prof. Dr. Koç, "Yükseköğretimin niteliğini artırmak, öğrenciye çok fazla bilgi vermek anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin kalıcı öğrenme, kavramlar arasında ilişki kurma ve bağımsız düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Koç, sadeleştirme sürecinin bilimsel ölçütlere dayanmasını istedi.

Anlamlı ve kalıcı öğrenmeye katkı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Gürlen, derslerin sadeleştirilmesinin anlamlı ve kalıcı öğrenmeye katkı sağlayacağını belirtti.

Öğrencilerden ders yoğunluğu nedeniyle farklı alanlarda kendilerini geliştirmeye zaman bulamadıkları yönünde geri bildirimler aldıklarını anlatan Prof. Dr. Gürlen, ders sayısının çok olmasından ziyade niteliğin önemli olması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, öğrenciler de yoğun ders programları nedeniyle araştırma, proje ve sosyal faaliyetlere yeterince zaman ayıramadıklarını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi İsmail Erdem, haftada 13 ders aldığını ve bu yoğunluğun bilimsel çalışmalarını zorlaştırdığını anlattı.

Bazı derslerde aynı konuların tekrarlandığını söyleyen Erdem, öğretmenlik uygulamalarının daha erken sınıflarda başlamasını istedi.

Kaynak: AA
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