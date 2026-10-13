Haberler

YÖK Başkanı Özvar, teknoloji transfer ofislerinin tesis kurabileceğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YÖK Başkanı Özvar, teknoloji transfer ofislerinin tesis kurabileceğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖK Başkanı Özvar, yönetmelik değişikliğiyle teknoloji transfer ofislerinin üniversite buluşları için tesis kurabileceğini, işletebileceğini ve mevcut tesislere ortak olabileceğini açıkladı. Özvar, düzenlemenin araştırma çıktılarının ticarileşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

(ANKARA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine ilişkin, "Teknoloji transfer ofislerimiz artık üniversitelerimizde geliştirilen buluş ve teknolojilerin üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla tesis kurabilecek, işletebilecek ve mevcut tesislere ortak olabilecek" ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizde yürütülen bilimsel araştırmaların somut teknolojilere ve ekonomik değere dönüşmesini önemsiyoruz. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bu doğrultuda yeni bir adım attık. Teknoloji transfer ofislerimiz artık üniversitelerimizde geliştirilen buluş ve teknolojilerin üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla tesis kurabilecek, işletebilecek ve mevcut tesislere ortak olabilecek. Böylece üniversitelerimizin kendi araştırma çıktılarının üretim ve ticarileştirme süreçlerinde daha doğrudan rol üstlenmelerini mümkün kılıyoruz. Bilimsel birikimimizin sanayiye ve ekonomiye daha fazla katkı sunmasını sağlayacak bu düzenlemenin üniversitelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
Bu haber 461 sitede yayınlandı.
Hiranur Nilgün Aygar davası istinafta: Savcı, müebbet alan sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Aile müebbeti yetersiz buldu! İstinafta savcıdan yeni talep geldi
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

Fon vurgununda tutuklanan ilk üst düzey isim

Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Sarayda hayatın da kuralları var! İşte kraliyet ailesinin uyması gereken gelenekleri

Taç var, özgürlük sınırlı! İşte sarayın az bilinen kuralları
Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi

Türkiye, Arabistan'a asker göndermeli mi? Özel safını belli etti
Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı

Dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü

TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba

Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba