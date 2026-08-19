Haberler

YÖK Başkanı Özvar, Ruanda Müftüsü ile Yükseköğretim İş Birliğini Görüştü

YÖK Başkanı Özvar, Ruanda Müftüsü ile Yükseköğretim İş Birliğini Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖK Başkanı Erol Özvar, Ruanda Müslümanları Topluluğu Lideri ve Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki yükseköğretim ortaklıkları ve yeni iş birliği imkanları ele alındı. Özvar, özellikle ilahiyat alanında lisans ve lisansüstü eğitim ile burs imkanları üzerinde değerlendirmeler yapıldığını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ruanda Müslümanları Topluluğu Lideri ve Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ile Türkiye ve Ruanda arasındaki yükseköğretim alanındaki mevcut ortaklıkları ve yeni iş birliği imkanlarını görüştü.

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ruanda Müslümanları Topluluğu Lideri ve Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ile beraberindeki heyeti YÖK Başkanlığında ağırladıklarını belirtti.

Özvar, görüşmeye ilişkin, "Görüşmemizde Türkiye ile Ruanda arasında yükseköğretim alanındaki mevcut ortaklıkları ve yeni iş birliği imkanlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

Başta ilahiyat alanı olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitim ile burs imkanları üzerine de değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Özvar, "Nazik ziyaretleri ve verimli görüşme için Sayın Sindayigaya'ya teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

İsrail yine saldırdı! Fotoğraflara bakmaya yürek dayanmaz
Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı

Alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar