YÖK Başkanı Ruanda Müftüsü ile Görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ile bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK'te gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, Türkiye ile Ruanda arasında yükseköğretim alanında yürütülen mevcut akademik işbirlikleri ve geleceğe dönük ortaklık fırsatları ele alındı.

Görüşmede, başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim imkanlarının geliştirilmesine yönelik atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.

İki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin teşvik edilmesi, kurumsal tecrübe paylaşımının artırılması ve ortak akademik çalışmaların desteklenmesi konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca yükseköğretim alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve ortak diploma programları gibi yeni işbirliği imkanları da gündeme geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özvar, Türkiye'nin Afrika kıtası genelinde ve özellikle Ruanda ile yükseköğretim alanındaki ilişkilerini, akademik işbirliği, kapasite geliştirme ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarla güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Özvar, iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasındaki öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, kurumsal tecrübe paylaşımının geliştirilmesi ve ortak akademik çalışmaların desteklenmesinin işbirliğinin daha ileri bir seviyeye taşınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA