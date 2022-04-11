YÖK Başkanı Özvar: "İmzalanacak bu protokol ile ülkemize açık denizlerde sondaj teknolojileri alanında katkı vermesi beklenecektir" - Haberler

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YÖK Başkanı Özvar: "İmzalanacak bu protokol ile ülkemize açık denizlerde sondaj teknolojileri alanında katkı vermesi beklenecektir"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ iş birliği ile öğrencilere burs desteği sağlanmasını içeren protokolün imza töreninde konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ iş birliği ile öğrencilere burs desteği sağlanmasını içeren protokolün imza töreninde konuştu. (2)

YÖK Başkanı Özvar: İmzalanacak bu protokol ile ülkemize açık denizlerde sondaj teknolojileri alanında katkı vermesi beklenecektir

YÖK Başkanı Özvar: İmzalanacak bu protokol ile ülkemize açık denizlerde sondaj teknolojileri alanında katkı vermesi beklenecektir

YÖK Başkanı Özvar: İmzalanacak bu protokol ile ülkemize açık denizlerde sondaj teknolojileri alanında katkı vermesi beklenecektir

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Erol Özvar, Güncel, Haberler

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