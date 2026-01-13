Haberler

YÖK Başkanı Özvar'dan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, engelli öğrencilerin eğitim hayatındaki yerinin önemine vurgu yaparak, üniversitelerin kapsayıcı politikalarla bu öğrencileri aktif paydaşlar olarak görmesi gerektiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimiz, engelli öğrencileri eğitim hayatının ve kampüs yaşamının eşit ve aktif paydaşları olarak görmeli, kapsayıcı politikaları sürdürülebilir biçimde hayata geçirmelidir." ifadesini kullandı.

"Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla mesaj yayımlayan Özvar, üniversitelerin, başta sosyal sorumluluk alanı olmak üzere ülkenin ve toplumun her türlü meselesine duyarlılıkla yaklaşmasının önemine dikkati çekti.

Özvar, "Üniversitelerimiz, engelli öğrencileri, eğitim hayatının ve kampüs yaşamının eşit ve aktif paydaşları olarak görmeli, kapsayıcı politikaları sürdürülebilir biçimde hayata geçirmelidir. Bu doğrultuda atılacak her adım, yalnızca engelli öğrencilerimizin değil öğrencisinden personeline tüm üniversite mensuplarının yaşam kalitesini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Program Nişanı" uygulamalarının, yükseköğretimde kapsayıcılığın en somut göstergelerinden biri olduğunu dile getiren Özvar, "Bu uygulamayla, üniversitelerimizin engelli öğrencilerin eğitim ve kampüs yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları açık kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı