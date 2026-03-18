YÖK Başkanı Özvar'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

Özvar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bağımsızlık uğruna sergilediği eşsiz direnişin simgesi olan Çanakkale Savaşı'nda yazılan kahramanlık destanını, zaferin 111. yıl dönümünde bir kez daha gururla yad ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daima diri tutmak en büyük sorumluluğumuzdur. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."