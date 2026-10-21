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YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan Büyükelçisi Aslanov ile çift diploma konusunu görüştü

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YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan Büyükelçisi Aslanov ile çift diploma konusunu görüştü
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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti. Görüşmede çift diploma programları ile üniversitelerin ve programların karşılıklı tanınması ele alındı; Özvar, akademik iş birliğini ileriye taşıyacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, çift diploma programlarının geliştirilmesi, üniversitelerin ve programların karşılıklı tanınması konularının ele alındığı duyruldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Aslanov'u Yükseköğretim Kurulumuzda ağırladık. Görüşmemizde, çift diploma programlarının geliştirilmesi, üniversitelerin ve programların karşılıklı tanınması başta olmak üzere yükseköğretim alanındaki ortak gündemimizi değerlendirdik. İki kardeş ülke arasındaki akademik iş birliğini daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Büyükelçiye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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