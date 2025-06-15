YÖK Başkanı'ndan Babalar Günü Kutlaması: Baba ve Oğulun Eğitim Hikayesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Uşak Üniversitesinde aynı bölümde eğitim gören baba Mustafa Bayrak ve Asperger sendromlu oğlu Egemen Bayrak'ın eğitim yolculuğunu konu alan videolu paylaşımla Babalar Günü'nü kutladı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Emekli mühendis Mustafa Bey Aspergerli oğlu Egemen'e daha iyi destek olabilmek için üniversite sınavına girip, oğluyla aynı bölümü kazandı ve onun sadece babası değil okul arkadaşı da oldu. Yaşadığı şehri bırakıp Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü'nü oğluyla okumaya başlayan Mustafa Bey için çok şey yazmaya gerek yok. Bu hikayedeki fedakarlığı ne söylesek, Egemen kadar iyi anlatamayız. Bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, hayatta olmayan fedakar babalarımızı da rahmet ve şükranla anıyorum. Mustafa Bey ayrıca size bütün babalar adına da teşekkür ederim. Bizi bu kadar iyi temsil ettiğiniz için minnettarız."