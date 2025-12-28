Haberler

Karla kapanan yol açıldı, 7 aylık bebek hastaneye ulaştırıldı

Karla kapanan yol açıldı, 7 aylık bebek hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Çeltikli köyünde ateşi yükselen 7 aylık Melisa Çaprak'ın hastaneye ulaşmasını zorlaştırdı. Yolu açma çalışmalarının ardından sağlık ekibi, bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı.

BİTLİS'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyle ateşi yükselen 7 aylık Melisa Çaprak, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, kardan dolayı yolu kapanan Çeltikli köyünde ateşi yükselen 7 aylık Melisa Çaprak için ailesi yetkililerden yardım talebinde bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, kardan dolayı kapalı olan yolda daha fazla ilerleyemeyince İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden destek istedi. 1 saat süren çalışmayla yolu açılan köye ulaşan sağlık ekibi, Melisa bebeği ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde olası acil durumlara karşı ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri epey kızdırdı
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

Denizi olmayan şehrimizde üretiliyor, talep yağıyor
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Karlı yolda durmak hiç kolay olmadı