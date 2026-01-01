Ağrı'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolunda hasta, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Metin K., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle acil yardım çağrısında bulunmuştu.
Kentte yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı, bazı köy yolları kapandı.
Hamur ilçesine bağlı Esenören köyünde 44 yaşındaki Metin K. yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması dolayısıyla bölgeye Özel İdare ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yolun ulaşıma açılmasının ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi burada yapılan hasta, ambulansla Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.