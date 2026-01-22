Haberler

Yolu kardan kapanan mezrada hasta çocuk, kepçeyle ambulansa ulaştırıldı

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mezradaki 14 yaşındaki Gülsüm K., yol açıldıktan sonra kepçeyle ambulansa ulaştırıldı. Sağlık durumu iyi.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki Gülsüm K. (14), İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından kepçeyle ambulansa ulaştırıldı.

Kozluk ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bazı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Armutlu köyü Şat mezrasında yaşayan Gülsüm K. için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kusma ve ayakta duramama şikayeti bulunan çocuk için İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yol açılmasının ardından Gülsüm K., kepçeyle ambulansa ulaştırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülsüm K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

