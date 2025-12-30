Haberler

Ordu'da eğitime 'kar' engeli

Akkuş ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece beklenen yoğun kar yağışı, don olayı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; Akkuş ilçesindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

