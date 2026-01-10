Haberler

Tunceli'de yolu kapalı köydeki hasta kar motoruyla ambulansa taşındı

Güncelleme:
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, sağlık ekipleri tarafından kar motoruyla ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, kar motoruyla ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Öreniçi köyünde yaşayan F.G'nin aniden rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar ve tipinin etkisiyle kapanan köy yolunda ambulansla ilerlemekte güçlük çekti.

Sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla köydeki hastaya kar motoruyla ulaştı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan F.G, daha sonra kar motorunun arkasına bindirilerek ambulansa taşındı.

F.G, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
