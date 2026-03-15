Haberler

Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta kapanan yolda hastalanan 25 yaşındaki Hakan Özdemir, sağlık ekiplerinin ve karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu hastaneye yetiştirildi.

Muş'ta yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 25 yaşındaki Hakan Özdemir, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Üçevler köyünde rahatsızlanan Özdemir'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Köye yönlendirilen sağlık ekipleri, kapalı yolda ilerleyemeyince İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, 2,5 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Hasta, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Muhtar Mehmet Beşir Polat, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirterek, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Araçlarda multimedya kullanımına ilişkin yaptırımlar yeni yönetmeliğe kadar durduruldu

Araçlarda multimedya kullanımına ilişkin yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Bu kaza değil, resmen cinayet!
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı

Golü bile gölgede bırakan olay!
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Bu kaza değil, resmen cinayet!
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı

Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Icardi'den boşanır boşanmaz hemen yeni sevgili yaptı