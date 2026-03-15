Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Muş'ta yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 25 yaşındaki Hakan Özdemir, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Üçevler köyünde rahatsızlanan Özdemir'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Köye yönlendirilen sağlık ekipleri, kapalı yolda ilerleyemeyince İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, 2,5 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Hasta, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Muhtar Mehmet Beşir Polat, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirterek, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.