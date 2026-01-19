Haberler

Tokat'ta karda yolda kalan ambulansı ekipler kurtardı

Tokat'ta karda yolda kalan ambulansı ekipler kurtardı
Güncelleme:
Tokat'ın Almus ilçesinde, hastaya müdahaleye giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ambulans, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve gerekli müdahale gerçekleştirildi.

TOKAT'ın Almus ilçesinde, hastaya müdahaleye giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ambulans, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Almus ilçesi Çevreli beldesinde rahatsızlanan kişinin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine beldeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Ambulansın mahsur kaldığı bilgisinin iletilmesi üzerine Almus Kaymakamlığı'nın koordinasyonundaki İlçe Özel İdare birimleri bölgeye sevk edildi. Ambulans, iş makineleri ve halatla çekilip saplandığı yerden çıkarıldı. Yolun ulaşımının açılmasının ardından sağlık ekipleri hastaya ulaşarak gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

