Batman'da yolu kardan kapanan köydeki hasta, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat köyünde yoğun kar nedeniyle kapanan yolda rahatsızlanan 92 yaşındaki Mehmet Selim Kardaş, jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesi Kırkat köyünde, yoğun kar nedeniyle yol kapanınca, rahatsızlanan Mehmet Selim Kardaş (92), jandarma helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.

Kırkat köyünde rahatsızlanan Mehmet Selim Kardaş'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yoğun kar nedeniyle köy yolunun kapanması ve kara ambulansının bölgeye ulaşamaması üzerine Diyarbakır Jandarma Havacılık Grup Komutanlığı'ndan helikopter talep edildi. Bölgeye sevk edilen helikopter, köye indi. Mehmet Selim Kardaş, helikopterle alınıp kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
