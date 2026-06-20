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Diyarbakır ve Elazığ'da polis ekipleri geç kalan öğrencileri YKS'ye yetiştirdi

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Diyarbakır ve Elazığ'da YKS'ye geç kalma riski bulunan öğrenciler, motorize polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı. Öğrenciler polise teşekkür etti.

Diyarbakır ve Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize ekipler, sınava geç kalma tehlikesi yaşayan 2 öğrenciyi sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Elazığ'da da trafik yoğunluğu ve farklı nedenlerle sınava gireceği okula geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinden yardım istedi.

Motorize ekipler, öğrencileri gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sınava girecekleri okullara ulaştırdı.

Öğrencilerin okula yetiştirilme anları polisin kask kamerasınca kaydedildi.

Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
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