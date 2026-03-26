YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 2 Mart saat 23.59'da sona erdi.

Geç başvuruları 10-12 Mart'ta alınan sınav 20-21 Haziran'da düzenlenecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "YKS'nin 20 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 195 bin 85, Arapçadan 4 bin 181, Almancadan 2 bin 552, Fransızcadan 919, Rusçadan 942 kişi olmak üzere toplam 203 bin 679 aday katılacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ersoy, şunları kaydetti:

"Adayların 978 bin 387'si Anadolu lisesi, 514 bin 773'ü meslek lisesi, 294 bin 58'i açık öğretim lisesi, 186 bin 792'si imam hatip lisesi, 104 bin 267'si fen lisesi, 15 bin 375'i sosyal bilimler lisesi, 18 bin 730'u spor ve güzel sanatlar lisesi, 5 bin 938'i teknik lise, 4 bin 962'si öğretmen liselerinden, 302 bin 278 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda. Başvuranlardan 793 bin 414 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 56 bin 764, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 244 bin 744, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 206 bin 664, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 69 bin 850 oldu."

"921 bin 225 aday ilk kez başvurdu"

Adayların 921 bin 225'inin sınava ilk kez başvurduğunu belirten Ersoy, 665 bin 89 adayın ikinci, 447 bin 57 adayın üçüncü, 198 bin 901 adayın dördüncü, 193 bin 288 adayın ise beş ve daha fazla kez başvurduğunu ifade etti.

Sınavın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde 254 sınav merkezinde uygulanacağını hatırlatan Ersoy, "Adayların ihtiyaç durumları dikkate alınarak Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.

"En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında"

Prof. Dr. Ersoy, "Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. En fazla başvuru 696 bin 766 ile 18 yaş grubundan geldi. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 aday sınava başvurdu." ifadelerini kullandı.

2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 487'sini kadın, 1 milyon 101 bin 73'ünü erkek adayların oluşturduğunu aktaran Ersoy, "34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 730 oldu. İl bazında en fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Bursa ve Gaziantep bu illerimizi takip etti." bilgisini paylaştı.

Ersoy, 14 bin 651 engelli adayın YKS'ye katılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alınacak. İhtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel gibi destekler sağlanacak. Ayrıca sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmıyor. Bu kapsamda YKS'ye başvuran 10 bin 880 aday sınav ücretinden muaf tutuldu."

"Şimdiden başarılar diliyorum"

2026-YKS'de geç başvuruların 12 Mart'ta sona erdiğini ve başvuru sürecinin tamamlandığını hatırlatan Ersoy, YKS'nin, adayların eğitim ve kariyer yolculuklarının en önemli aşamalarından birisi olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Ersoy, şunları ifade etti:

"Sınava katılacak yaklaşık 2,5 milyon adayın emeklerini emanetimiz olarak görüyoruz. Sınavın tüm oturumlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer kamu kurumlarıyla işbirliklerimizi, görevli atamalarımızı ve sınav merkezlerindeki çalışmalarımızı adaylar için en uygun takvimde bitireceğiz. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."