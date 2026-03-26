YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvuru süreci tamamlandı. 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu sınavda, en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 6 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları, 2 Mart saat 23.59'da sona erdi. 10-12 Mart tarihlerinde geç başvuruları alınan sınav, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu sınavda, en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında oldu. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "YKS'nin 20 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 195 bin 85, Arapçadan 4 bin 181, Almancadan 2 bin 552, Fransızcadan 919, Rusçadan 942 kişi olmak üzere toplam 203 bin 679 aday katılacak" dedi.

EN FAZLA ADAY ANADOLU LİSESİNDEN

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, adayların okul türlerine ve öğrenim durumlarına ilişkin, "Adayların 978 bin 387'si Anadolu lisesi, 514 bin 773'ü meslek lisesi, 294 bin 58 i açık öğretim lisesi, 186 bin 792'si imam hatip lisesi, 104 bin 267'si fen lisesi, 15 bin 375'i sosyal bilimler lisesi, 18 bin 730'u spor ve güzel sanatlar lisesi, 5 bin 938'i teknik lise, 4 bin 962'si öğretmen liselerinden, 302 bin 278 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda. Başvuranlardan 793 bin 414 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 56 bin 764, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 244 bin 744, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 206 bin 664, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 69 bin 850 oldu" açıklamasında bulundu.

'921 BİN 225 ADAY İLK KEZ BAŞVURDU'

Ersoy, "Adayların 921 bin 225'i sınava ilk kez başvuru yaparken, 665 bin 89 adayın ikinci başvurusu, 447 bin 57 adayın üçüncü başvurusu, 198 bin 901 adayın dördüncü başvurusu, 193 bin 288 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda" değerlendirmesinde bulundu. Sınavın KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde 254 sınav merkezinde uygulanacağını aktaran Prof. Dr. Ersoy, "Adayların ihtiyaç durumları dikkate alınarak Antalya/Gazipaşa, Konya/Ilgın, Aydın/Kuşadası ve Trabzon/Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştirilecek. Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. En fazla başvuru 696 bin 766 ile 18 yaş grubundan geldi. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 aday sınava başvurdu" dedi.

'KADIN ADAY SAYISI DAHA FAZLA'

2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 487'sini kadın, 1 milyon 101 bin 73'ünün erkek adayların oluşturduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti: "34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 730 oldu. İl bazında en fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Bursa ve Gaziantep bu illerimizi takip etti." YKS'ye 14 bin 651 engelli adayın katılacağının vurgulayan Ersoy, "Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alınacak. İhtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel gibi destekler sağlanacak. Ayrıca sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmıyor. Bu kapsamda YKS'ye başvuran 10 bin 880 aday sınav ücretinden muaf tutuldu" açıklamasında bulundu.

