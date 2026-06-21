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Yanlış okula gelen kardeşleri sınava polis yetiştirdi

Yanlış okula gelen kardeşleri sınava polis yetiştirdi
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BATMAN'da YKS'nin AYT oturumuna girmek isteyen 2 kız kardeş, yanlış okula gelince polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okula ulaştırıldı.

BATMAN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek isteyen 2 kız kardeş, yanlış okula gelince imdatlarına polis yetişti. Ekipler, araca aldıkları kız kardeşleri sınava girecekleri okula götürdü.

Kent genelinde 135 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava, 46 bin aday katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, üniversite hayalleri için ter döktü. AYT sınavına girmek için geldikleri okulun yanlış olduğunu fark eden 2 kız kardeşin yardımına polis ekipleri yetişti. Polis aracına alınan kardeşler, sınava girecekleri okula ulaştırıldı. Polis ekipleri, kızlar okul bahçesine girene kadar kendilerine eşlik etti. Kız kardeşler, polis ekiplerine teşekkür etti. Hafta sonu gerçekleştirilen sınavlarda, polis ekipleri tarafından toplam 28 öğrencinin sınava yetiştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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