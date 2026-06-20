Haberler

Yanlış sınav yerine giden adayı motosikletli trafik polisi yetiştirdi

Yanlış sınav yerine giden adayı motosikletli trafik polisi yetiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde YKS'ye girecek bir öğrenci, sınav merkezini karıştırınca motosikletli trafik polisi sayesinde sınava 2 dakika kala yetişti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci, sınava gireceği okulu karıştırınca imdadına motosikletli trafik polisi yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınav hareketliliği Bursa'da da yaşandı. Öğrenciler sınav merkezlerine girerken, aileler de heyecanla okul kapılarında bekledi. Sınav anında aksilikler de yaşandı. Kimliğini kaybeden adaylar, nüfus müdürlüklerine giderken, geç gelen öğrenciler sınav merkezlerine koşturdu.

İKİ DAKİKA KALA SINAVA GİRDİ

Simay K. ise sınav merkezi olan Kozluca yolu üzerindeki İnegöl Kız İmam Hatip Lisesi yerine yanlışlıkla okullar bölgesine geldi. Sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala hatasını fark eden Simay K., büyük panik yaşadı. Polis ekiplerinden yardım talep eden Simay K.'nin imdadına İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli trafik polisi yetişti. Simay K.'yi motosiklete bindiren ekip, genç kızı 2 dakika kala sınav merkezine yetiştirdi. Simay K. ve ailesi, kendisine yardımcı olan trafik polislerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu

Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı

Maç bitti ortalık yıkıldı! Tepkiler öyle böyle değil

Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor
Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor

"Çok büyük konuşmamak lazım" dedirten görüntü
Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu

Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!