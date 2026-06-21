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Kimliğini unutan ve yanlış okula gelen öğrencileri, motosikletli polisler sınava yetiştirdi

Kimliğini unutan ve yanlış okula gelen öğrencileri, motosikletli polisler sınava yetiştirdi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde YKS öncesi kimliğini evde unutan ve yanlış okula gelen 2 öğrenci, motosikletli polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliğini evde unutan ve yanlış okula gelen 2 öğrenci motosikletli polisler tarafından sınava yetiştirildi.

YKS öncesi okul önünde sınava girmek için bekleyen adaylardan biri kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Öğrenci, polislerden yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, öğrenciyi motosikletle, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne ulaştırdı. Motosikletli polis ekipleri, yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi aldığı kimlik yerine geçen belgeyle sınava yetiştirdi.

YKS'ye girmek için Keşan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne gelen bir öğrenci de sınava az zaman kala yanlış sınav merkezine geldiğini anladı. Öğrenci, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından dakikalar kala sınava gireceği Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yetiştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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