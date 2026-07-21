YDT Arapça birincisi Ammar Mahmud'un kariyer hedefi elektronik mühendisliği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça'da Türkiye birincisi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ammar Mahmud, üniversitede elektronik mühendisliği eğitimi alarak kariyerini sayısal alanda şekillendirmeyi hedefliyor.

Aslen Mısırlı olan ve ilkokul yıllarında Türkiye'ye gelerek eğitimini burada sürdüren Ammar Mahmud, bugün açıklanan Yks'nin YDT oturumunda Arapça'da Türkiye birincisi ve sayısalda Türkiye 316'ncısı oldu.

Yalova'da yaşayan ailesinden ayrılarak lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Mahmud, elde ettiği başarının ardındaki emeği AA muhabirine anlattı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hem TEKNOFEST hem de TÜBİTAK gibi yarışmalarla kendini inşa etme şansı bulduğunu söyleyen Mahmud, "Bunların kariyer hayatımı belirlemede bana çok büyük yararı dokundu. Allah'a şükür 2 yıllık yoğun bir YKS sürecinin ardından lise hayatımı en güzel şekilde taçlandırma imkanı buldum." dedi.

Yoğun bir tempo içerisinde sınava hazırlandığını aktaran Mahmud, "Kesinlikle çok zorlu bir süreçti. YKS'nin 'kolay' dışında her türlü tanımı olabilir. Her gün YKS ile hemhal oluyorduk. Her sabah 'YKS için ne yapabilirim?' diye kalkıyorduk. Dinlendiğimiz günlerde bile 'Ben YKS için dinleniyorum.' diyorduk. Çalışabildiğim kadar çalışıyordum, hasta olduğum günlerde bile çalışmaya çalışıyordum. Çok şükür hepsi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Mahmud, ailesinin ve öğretmenlerinin kendisine hem motivasyon hem de akademik anlamda çok büyük destekleri olduğu söyledi.

Kariyer hedefine de değinen Mahmud, "Ben ana dilimi geliştirmek adına sürekli okumalar yapıyordum. Benim Arapçadaki başarım daha çok buna bağlıydı. YDT sınavı da daha çok okuma anlamaya dayalı bir sınav olduğu için onun çok büyük bir katkısı oldu. Hani biraz daha çok uzun süreli bir birikimin sonucu bu oldu. Benim ana kariyerim aslında sayısal üzerinden ilerliyor. Kariyerimi elektronik mühendisliği üzerine kurmak istiyorum. Üniversitelere de tercih döneminde karar vereceğiz." diye konuştu.

Mahmud, YKS'ye gireceklerin en iyi çalışma sistemi arayışına takılıp vakit kaybetmemelerini söyleyerek, "Bazıları en ideal çalışma metodunu bulmada boğulabiliyorlar, çok fazla zaman kaybedebiliyorlar. Merak etmeyin, YKS'de ideal çalışma metodu diye bir şey yok. Herkesin kendine özel metodu vardır. Siz herhangi bir metoda tutunarak, her günü YKS ile hemhal olarak geçirirseniz yine çok büyük başarılara imza atacaksınız." tavsiyesinde bulundu.