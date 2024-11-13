YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak
ÖSYM tarafından 2025 sınav takvimi yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'nin 21-22 Haziran'da yapılacağını bildirdi. KPSS genel yetenek 7 Eylül'de, alan bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.
Ersoy paylaşımında ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
KPSS EYLÜL AYINDA YAPILACAK
Başkan Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025- Kpss A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.